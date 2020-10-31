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Украина

Опубликованы первые результаты местных выборов в Украине

1:30 31 октября 2020
Местные выборы в Украине

В Центральной избирательной комиссии, ранее объявившей, что в местных выборах 25 октября приняли участие 36,88 процента избирателей, опубликовали первые официальные результаты волеизъявления граждан.

Информация размещена на сайте ЦИК.

В частности, на нем указано, что всего в Украине 1421 должность городских, поселковых, сельских голов. Сейчас получены данные о результатах выборов в 110 советах.

Кроме того, переданы первые данные относительно избранных депутатов местных советов. Общее количество депутатских мандатов в местных советах, состав которых избирался на местных выборах, составило 43 122. Сейчас получены данные о 1 841 избранном депутате.

Ознакомиться с результатами выборов, списками депутатов и количеством процентов набранных голосов можно на сайте ЦИК в разделе о местных выборах.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек. Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.

Напомним, что ранее в интервью «ФАКТАМ» политолог Олег Саакян предположил, что президент Владимир Зеленский может объявить одновременно досрочные выборы и парламента, и президента.

Фото: kiev.informator.ua

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Опубликованы первые результаты местных выборов в Украине

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