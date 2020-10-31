Забрали себе полномочия Рады и заявителей: Малюська объяснил, почему нужна "перезагрузка" КСУ

Политическое обострение, которое наблюдается сейчас в стране после принятия судьями Конституционного суда неоднозначных решений, является ничем иным как конституционным кризисом, и из него можно выйти в три этапа.

Такое мнение высказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» министр юстиции Денис Малюська.

«Это безусловно кризис. Кризис конституционный и из него нужно выходить. Выход из кризиса имеет три этапа. Первый этап был реализован… Кабмин принял распоряжение, которым нивелировал самые тяжелые удары, нанесенные по антикоррупционному законодательству, возобновлена открытость реестра деклараций, возобновлено проведение спепроверок и возобновлен доступ НАПК ко всем ключевым реестрам в автоматическом порядке. Эти механизмы сейчас реализованы. Это скорая помощь, которая была реализована», — полагает минстр.

На втором этапе, уверен Малюська, потребуется возобновить функционал НАПК. В частности, это контроль за декларациями, контроль за имущественным состоянием. И это то, что должно было реализовывать НАПК, в частности и относительно судей.

«Это однозначно требует принятия закона. Разные версии сейчас поданы в парламент, но практически каждая из них эту проблему решает. Это решение среднего уровня проблемы», — добавил чиновник.

Кроме того, на третьем, самом важном этапе, нужно будет решить проблему утраты доверия к судьям Конституционного суда.

По мнению министра, судьи принимали решение о сворачивании борьбы с коррупцией, руководствуясь личными мотивами, в частности, конфликтом в личностных отношениях с НАПК.

«Судьи пытались себя защитить. Судьи поэтому двигались быстро, оперативно, несмотря на трудности, который появлялись на пути. Судьи начали выносить решения по личностным мотивам. Судьи начали злоупотреблять властью, на наше субъективное мнение», — подчеркнул министр.

Судьи взяли на себя полномочия ВР, сказав, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование есть чрезмерной. Не то, что это нарушение прав человека, а это «чрезмерное». Парламент должен решать чрезмерное ли это или нет. Должно ли лицо нести уголовную ответственность. Судьи отменили статью 366 прим за внесение недостоверной информации в декларации, но не отменили внесение любой другой ложной информации в другие документы.

«Они, по сути, там, где более мягкое преступление оставили, там, где более серьезное преступление сказали: „слишком чрезмерно“. Таким темпом никто не может быть уверен, что у нас завтра не снесут половину Уголовного кодекса»", — пояснил Денис Малюська.

Тем самым, считает министр, судьи взяли на себя полномочия заявителей, начав выносить решения о неконституционности положений, которые не обжаловались. Все это создало атмосферу недоверия.

Сложностью стало и то, что никто из разработчиков Конституции не предусматривал, что в какой-то момент КС может начать вести себя неприлично. Механизмов дисиплинарного контроля и санкций относительно судей КС никто не предусмотрел. КС превратился в институцию, которая сама себя контролирует.

«Соответственно президент поставил амбициозную цель — он хочет иметь открытый, честный прозрачный Конституционный Суд. Инструментом для достижения этого может быть перезагрузка суда. Эта процедура не предусмотрена Конституцией. Никто другой инструментов, с помощью которых можно создать эффективно функционирующий, прозрачный Конституционный Суд, не предложил», — резюмировал министр.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» о признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменил ее. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу. 30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Также в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выйти из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что к скандальному решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.

Фото: ukranews.com

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter