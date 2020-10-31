Ситуация ухудшилась: в ОБСЕ подчитали количество случаев нарушения перемирия боевиками на Донбассе

Несмотря на постоянные требования Украины о выводе Россией своих вооруженных банд с Донбасса, боевики продолжают нагло действовать в регионе, доказательством чему можно считать значительное увеличение количества нарушений перемирия.

О таких нарушениях сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Так, в Донецкой области наблюдатели миссии зафиксировали 30 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых были вблизи Авдеевки и недалеко от Донецкой фильтровальной станции.

В Луганской области СММ зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, все взрывы неопределенного происхождения.

Всего с начала перемирия 27 июля уже зафиксировали 1945 нарушений режима тишины.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ зафиксировала одно нарушение прекращения огня за сутки.

РБК-Украина писало, что вечером 29 октября боевики нарушили перемирие на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих. Кроме того, 30 октября в результате обстрела погибли двое военных ВСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции посол ОБСЕ Хайди Грау не позволила украинской стороне пролить свет мировой общественности на издевательства, которому подвергаются пленные воины в застенках террористов.

Фото: rbc.ru

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