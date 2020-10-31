В Украине новый антирекорд: 8752 человека заболели COVID-19 за сутки

В Украине за прошедшие сутки, 30 октября, обнаружили рекордные 8752 случая коронавируса. Это следует из данных СНБОУ.

Умерло от осложнений коронавирусной болезни 155 человек, выздоровело — 3902.

Больше всего заболевших обнаружили в Киеве — 781 человек, 23 жителя столицы умерли. На втором месте по заболеваемости идет Донецкая область — 749 случаев. Здесь зафиксировано 9 смертей от коронавируса.

622 новых и 6 летальных случаев зафиксированы в Харьковской области. Во Львовской области 514 новых случаев и 14 летальных, в Одесской — 507 новых и 6 летальных. В Хмельницкой области обнаружили 497 новых случаев (2 летальных). Еще 416 новых и 19 летальных случаев обнаружили в Днепропетровской области.

Также 19 летальных случаев имело место 30 октября в Киевской области, там обнаружили 345 новых случаев коронавируса.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ученые установили, что помимо всех известных ранее симптомов коронавируса существует еще один признак опасного заболевания. Так, у заболевших COVID-19 инфекция может вызывать нетипичный синдром, проявляющийся раздражением на пальцах ног. Визуально новый симптом напоминает состояние, вызванное обморожением, и может сопровождать больного на протяжении четырех недель.

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter