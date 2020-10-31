Суд подтвердил запрет на демонстрацию в Украине фильмов с актерами, "угрожающими национальной безопасности"

Показывать на украинских каналах фильмы «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также другое кино с актерами и режиссерами из «черного списка» противоправно. Такое решение принял Шестой апелляционный административный суд в Киеве, рассмотрев жалобу Нацсовета по телерадиовещанию.

Судебная эпопея продолжалась с 2018 года, когда Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение телеканалу «Интер» за показ в новогоднюю ночь фильмов с Олегом Табаковым и Валентиной Талызиной. Они после поддержки аннексии Крыма были внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Телеканал с решением был не согласен, а потому обратился в суд. Окружной административный суд Киева встал на сторону «Интера». Решение было вынесено 30 апреля 2020 года.

Нацсовет подал апелляцию и спустя полгода выиграл дело. Шестой апелляционный административный суд подтвердил, что правомерно применять санкции к телеканалу, если тот показывает фильмы с актерами из «черного списка». Отдельно суд отметил, что нет разницы, когда были сняты такие фильмы: до 1991 года или после. Решение Окружного административного суда Киева отменено.

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