Дожди везде и сильный ветер: над Украиной завис циклон

В первый день ноября погоду в Украине будет определять циклон, а это означает затяжные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Осадков удастся избежать лишь западным областям, на восток дожди придут во второй половине дня и вечером. В Киеве дождь будет сопровождаться сильным северным ветром.

«Температура воздуха в воскресенье ожидается невысокой: +8−11 градусов, на юге и востоке +11−14 градусов», — прогнозирует синоптик.

Туристам в Карпатах советуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье. Там температура опустится ниже 0 °C, возможен мокрый снег. На высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатья ожидается выпадение до 10 см снега.

Напомним, в Украинском гидрометцентре рассказали «ФАКТАМ», что температура до 5 ноября будет держаться в пределах ноябрьской нормы, морозов не будет. С 4 ноября осадки должны прекратиться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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