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Украина

В ОРДО подорожало отопление: оккупанты нашли в этом повод для гордости

17:47 31 октября 2020
Централизованное отопление

С 1 ноября жителям четырех городов оккупированной Донетчины придется больше платить за централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщают «официальные» коммунальные порталы ОРДО. Так, в Донецке тарифы на эти услуги выросли на 28%, в Горловке — на 17,8%, в Макеевке — на 5,1%, а в поселке Новый Свет, где собственно и находится Стеробешевская теплоэлектростанция, аж на 72%!

Оккупационные власти ОРДО объясняют подорожание, как увеличением зарплаты работников теплоснабжающих организаций — мол, другого источника повысить зарплату нет, так и — «выравниванием тарифов» по всем городам так называемой «республики». И в утешение жителям ОРДО пишут, что повышение тарифов коснется «всего» 40% домохозяйств и платежи за тепло и горячую воду будут «всего-то» на 80−260 руб. больше.

А также «власти» ОРДО не без гордости напоминают потребителям о том, что тарифы в ОРДО по-прежнему в шесть раз ниже, чем на территории, подконтрольной украинским властям.

Правда, это слабое утешение: цены на территории ОРДО за обещанным ростом зарплат не поспевают. Так в прошлом месяце цены на многие товары и продукты поднялись в ОРДО ровно вдвое.

Жители Донецка сфотографировали квитанцию с новыми тарифами, вступившими в силу с 1 октября

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в ОРЛО повысились тарифы на воду и на газ. А в ОРДО тарифы на эти же услуги начали расти еще год назад.

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