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Украина

Под домом судьи КС, голосовавшего за скандальное решение, активисты оставили "кровавые" отпечатки рук

22:38 31 октября 2020
Судья Филюк

На Волыни общественные активисты провели акцию под домом судьи Конституционного суда Петра Филюка, голосовавшего за скандальное решение КСУ о неконституционности системы декларирования доходов.

Как сообщает Суспільне, около 19:00 ветераны АТО и «евромайдановцы» разложили под окнами дома судьи полотна с отпечатками кровавых ладоней, и установили несколько тыкв со свечками, скандируя «отставка или смерть».

В интервью один из участников акции, участник Революции Достоинства Богдан Климчук заявил, что протест не случайно приурочили к 31 октября.

«Хоть Хэллоуин это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк — нечисть, которую нужно выгонять», — сказал он.

Напомним, ранее Конституционный суд в Киеве забросали файерами.

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