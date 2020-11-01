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Украина

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

10:50 1 ноября 2020
После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская впервые после долгого перерыва опубликовала в соцсети свои фото. В кадре она стоит на берлинской улице в коротком пуховике кирпичного цвета.

На другом снимке женщина держит в руках чашку кофе.

«Всем отвечаю! Спасибо!», — написала она.

Напомним, Геннадий Кернес снова победил на выборах мэра, поэтому в ближайшее время должен будет вернуться в Украину для принятия присяги.

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