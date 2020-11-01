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Украина

Победитель выборов умер на Львовщине

12:09 1 ноября 2020
Победитель выборов умер на Львовщине

На Львовщине скончался 52-летний глава Мурованской объединенной территориальной общины (ОТО) Зиновий Петрух. Как сообщили на официальном сайте общины, смерть наступила через 6 дней после его избрания на новый срок.

Причина смерти Петруха не разглашается.

В 2010—2017 гг. мужчина возглавлял Сороки-Львовский сельсовет, а в 2017 году, после админреформы и создания Мурованской ОТО (в нее вошли соседние со Львовом села Сороки-Львовские, Ямполь, Гамалеевка, Мурованое и Каменополь) возглавил ее.

На выборах 25 октября 2020 года он был единственным кандидатом, при этом ОТО входит в ТОП-10 самых обеспеченных на Львовщине.

Напомним, 28 октября скончался городской голова Борисполя Анатолий Федорчук, который по итогам выборов в местные органы власти набрал наибольшее количество голосов.

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