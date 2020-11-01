Из-за скандала с КСУ Зеленский опубликовал статью в Financial Times

Президент Владимир Зеленский считает, что за скандальным решением Конституционного суда, которое ставит под угрозу антикоррупционную реформу в Украине, стоят «российские марионетки и олигархи».

Об этом говорится в статье украинского президента, вышедшей в Financial Times 1 ноября.

Зеленский подчеркивает, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить те достижения в этой сфере, которые произошли после Революции Достоинства. Изменений добилось украинское гражданское общество при поддержке западных партнеров, а теперь оно может их лишиться.

«Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КС угрожает цинично разрушить их. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных институтов. Они — против интеграции в ЕС и НАТО, против сотрудничества Украины с МВФ и правового общества, от чего выигрывают 99 процентов, а не 1 процент», — отмечает он.

По мнению Зеленского, еще одним скандальным решением является вердикт суда по поводу Национального антикоррупционного бюро и его руководства.

Президент называет действия КСУ «попыткой подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины».

Зеленский акцентирует внимание на том, что на рассмотрении в КСУ есть еще ряд представлений «от пророссийских депутатов и других, поддерживаемых олигархами», и они также могут отменить достижения в ключевых реформах — по поводу банковской системы и Высшего антикоррупционного суда.

Президент рассказывает о судьях, принявших скандальное решение, у которых есть конфликт интересов, в частности, о главе КСУ, который под подозрением из-за приобретения имущества в оккупированном Крыму.

«Этих судей нужно заменить независимыми, уважаемыми юристами. Мы также начинаем расследование в отношении людей, которые незаконно действовали в интересах хорошо известных влиятельных финансовых групп и внешних сил, чтобы разрушить наши антикоррупционные органы», — пишет Зеленский.

Напомним, команда Зеленского предложила три способа выхода из кризисной ситуации. Между тем, Венецианская комиссия и Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) высказались о недопустимости нарушения Конституции при разрешении конфликта ветвей власти.

Фото DW











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