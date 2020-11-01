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Украина

Друг Зеленского обвинил его в гибели армянских детей от фосфорных бомб

20:44 1 ноября 2020
Зеленский и Сарик Андреасян

Друг Владимира Зеленского еще со времен игры в КВН Сарик Андреасян обвинил украинского президента в предательстве и в том, что он изменился до неузнаваемости, когда оказался на самом высоком посту в государстве. Об этом кинорежиссер написал в Instagram, опубликовав давнее фото.

В своем посте Андреасян вспоминал моменты их с Зеленским работы и то, как нынешний украинский гарант был человечным и порядочным по отношению к другим.

«Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе „будь вежлив — это человек“, но видимо когда вы садитесь на эти „стулья“, то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом», — возмутился друг Зеленского.

«У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И раз уж такая история, хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ», — добавил Андреасян.

Сарик Андреасян родился 24 августа 1984 года в Ереване. В 1988 году вместе с родителями переехал в город Кустанай (Казахская ССР). Играл в региональной лиге КВН в команде «Настоящие армяне».

После переезда в Москву окончил «Мастерскую Юрия Грымова» по специальности «режиссер кино» и стал специализироваться на музыкальных видеоклипах и рекламе.

Напомним, резкое обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном произошло утром 27 сентября. Возобновился вооруженный конфликт тридцатилетней давности. Под удары Баку попали территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также территории Армении. Погибли не только военные, но и мирные жители, среди которых дети.

Фото sarik_andreasyan


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