После появления колонки Зеленского посол Великобритании обратилась к сторонникам европейского выбора Украины

Заявившая в конце октября о поддержке Великобританией концепции создания платформы по деоккупации Крыма посол этой страны в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на ситуацию с решением Конституционного суда относительно электронного декларирования.

В частности, в своем Twitter она подчеркнула важность объединения руководства страны и всех тех, кто поддерживает евроатлантическое будущее Украины.

«Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за развитием событий, что касается недавних решений Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те в Украине, кто поддерживает евроатлантическое будущее, объединились в этот решающий момент», — указала она.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» о признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменил ее. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу. 30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Также в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выхода из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский опубликовал 1 ноября в Financial Times колонку, в которой заявил, что за скандальным решением Конституционного суда, которое ставит под угрозу антикоррупционную реформу в Украине, стоят «российские марионетки и олигархи». Также глава государства подчеркнул, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить те достижения в этой сфере, которые произошли после Революции Достоинства. Изменений добилось украинское гражданское общество при поддержке западных партнеров, а теперь оно может их лишиться.

Фото: rbc.ua

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