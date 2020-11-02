Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций
Восстановив в конце октября движение по большинству отнесенных к «красной» карантинной зоне станций, руководство «Укрзалізниці» заявило о противоположном шаге — прекращении продаж билетов из ряда населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика.
При этом в компании пояснили, что решение приняла Государственная комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Роды, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка на поезда:
станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное:
- № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Станция Ужгород:
- № 17/18 Харьков — Ужгород;
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 107/108 Одесса — Ужгород;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № ¾ Запорожье — Ужгород;
- № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Станция Пологи:
- № 10/9 Мариуполь — Киев**;
- № 84/83 Мариуполь — Киев**;
- № 116/115 Киев — Бердянск.
Станция Сарата, Кулевча:
- № 145/146 Киев — Измаил.
Станция Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель — Киев.
Станция Шепетовка:
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 91/92 Львов — Киев;
- № 217/218 Киев — Рахов.
Указанные поезда последуют через станции Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставное без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться по установленному порядку.
В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:
- № 17/18 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Харьков — Ужгород);
- № 29/30 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);
- № 45/46 Батево-Пас. — Лисичанск — Ужгород (вместо Ужгород — Лисичанск — Ужгород);
- № ¾ Мукачево — Запорожье — Ужгород (вместо Ужгород — Запорожье — Ужгород);
- № 81/82 Чоп-Пасс — Киев — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);
- № 107/108 Чоп-Пас. — Одесса — Ужгород (вместо Ужгород — Одесса — Ужгород).
Напомним, в «красную» зону попали 11 областных центров.
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Фото: magnolia-tv.com22
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