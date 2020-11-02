В Украине очистят суды: президент дал поручение Кабмину

Назвавший судей КСУ чертями президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы, которая будет включать очистку украинских судов.

Об этом глава государства написал в статье для издание Financial Times.

По словам Зеленского, власть начинает расследование в отношении тех, кто действовал незаконно для уничтожения украинских антикоррупционных органов в интересах «влиятельных финансовых групп и иностранных сил».

«И я попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать очистку судов», — написал он.

Напомним, что 1 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал в Financial Times колонку, в которой заявил, что за скандальным решением Конституционного суда, которое ставит под угрозу антикоррупционную реформу в Украине, стоят «российские марионетки и олигархи». Также глава государства подчеркнул, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить те достижения в этой сфере, которые произошли после Революции Достоинства. Изменений добилось украинское гражданское общество при поддержке западных партнеров, а теперь оно может их лишиться.

Поводом для статьи стало то, что 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» о признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменил ее. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу. 30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Также в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выхода из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на ситуацию с решением Конституционного суда относительно электронного декларирования призывом ко всем евроатлантическим силам в стране поддержать необходимые перемены.

Фото: president.gov.ua

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