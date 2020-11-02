Пенсии в марте повысят не всем: кому не повезет

Несмотря на нехватку средств в казне, в Пенсионном фонде Украины обещают сделать в марте 2021 года «осовременивание» и перерасчет пенсий.

Однако повышение получат не все категории пенсионеров, отмечает «Обозреватель».

Обещанная в марте 2021 года прибавка к пенсии составит около 11 процентов и коснется лишь около 10 млн человек. В результате часть пенсионеров получит незначительное повышение, а часть останутся без него.

В частности, на прибавку могут не рассчитывать:

те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);

те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Почему их выплаты не повысят? Как известно, пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%.

Но иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1712 грн. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1712 грн. Однако, если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после осовременивания столько, сколько и до него.

С другой стороны, те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания «голой» пенсии.

Напомним, что в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты. Кроме того, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года. Еще одно новшество: люди, имеющие не менее 15 лет страхового стажа, что недостаточно для выхода на пенсию, смогут получать временную социальную помощь от государства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в соответствии с обещаниями Минсоцполитики в Украине в декабре 2020 году проведут перерасчет максимальной и минимальной пенсии — их повысят на 57 и 570 грн соответственно.

Фото: kp.ua

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