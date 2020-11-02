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Украина

Появилось известие о смерти ректора Харьковского автомобильно-дорожного университета

9:55 2 ноября 2020
Анатолий Николаевич Туренко

В воскресенье, 1 ноября, умер Почетный гражданин Харькова, ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Анатолий Николаевич Туренко, сообщает Telegram-канал «ВЕХА».

Анатолий Туренко родился 24 февраля 1940 года в Каменке Черкасской области.

Окончил автомобильный факультет Харьковского автомобильно-дорожного института (ХАДИ) и аспирантуру этого вуза. Вся трудовая деятельность Туренко была связана с ХАДИ. Он работал деканом автомобильного факультета, проректором по учебной работе, первым проректором.

В 1992 был избран ректором Харьковского автомобильно-дорожного института. В 1998 году Туренко защитил диссертацию и стал доктором технических наук.

Анатолий Туренко был почетным профессором Сианьского автомобильно-дорожного института, Московского автомобильно-дорожного технического университета, Харьковского государственного технического университета сельского хозяйства и Белгородского государственного технологического университета.

Кроме того, в 1997 году его избирают членом комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, в 1999 году — членом Международной ассоциации по автомобильному и дорожному образованию, а в 2000 году — членом Национального мониторингового комитета (НМК) Украины.

Туренко — заслуженный деятель науки и техники Украины. Он является автором более 270 научных работ, в том числе 13 монографий, 13 учебников и учебных пособий, почти 30 авторских свидетельств на изобретения, более 35 патентов и стандартов, больше 150 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.

Награжден орденом «Князя Ярослава Мудрого» V степени, нагрудными знаками МОН Украины «Петро Могила», «За научные достижения», нагрудным знаком НАН Украины «За содействие развитию науки», нагрудным знаком Академии педагогических наук Украины, медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «50 лет целине 1956−2006». Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Имя Анатолия Николаевича Туренко занесено в список Зала Славы Американского библиографического института.

Фото zarobitchany. live/


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