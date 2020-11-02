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Украина

Коронавирусом заболел глава Ивано-Франковской ОГА Федорив

10:18 2 ноября 2020
Виталий Федорив

В Ивано-Франковской области, где на 2 ноября коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 21 169 человек (с начала пандемии), одним из заболевших стал руководитель областной государственной администрации Виталий Федорив.

«Дошла очередь и до меня — получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы!» — пишет Федорив на своей страничке в социальных сетях.

Ранее на удаленную работу из-за коронавирусной инфекции перешел исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко, у которого подтвердили COVID-19.

Фото со странички главы Ивано-Франковской ОГА в соцсетях.

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