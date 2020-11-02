Бутусов сообщил о скандальном аудио по поводу Тупицкого

Среди записей, сделанных в кабинете главы ОАСК Павла Вовка, являющегося фигурантом дела о попытке захвата власти в Украине, есть разговор, касающийся главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов, ссылающийся на свои источники, близкие к Национальному антикоррупционному бюро. По его словам, голоса на пленках похожи на голоса главы ОАСК, экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и юриста Андрея Портнова, которого он называет «неофициальным „куратором“ судебной системы при ОП».

Бутусов утверждает, что на записях речь идет о назначении Тупицкого главой КСУ: «На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса, крайне похожие на Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения. Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС».

Журналист напоминает, что в Конституционный суд Александр Тупицкий был избран еще в 2013 году, а его главой он стал в сентябре 2019 года.

«В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде потребовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, которые касаются порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей, — пишет Бутусов. — Не исключено, что решения Конституционного суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков.

Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу. А если следствие сделает вывод, что к влиянию на решения Конституционного суда имеет сам Офис президента, то кризис вызовет вопросы об ответственности не только КС, но и ОП".

Ранее в Госбюро расследований открыли уголовное производство в отношении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его заподозрили в государственной измене. В частности, ГБР заинтересовалось, при каких обстоятельствах глава КСУ получил земельный участок в оккупированном Крыму.

Фото со странички КСУ в соцсетях.

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