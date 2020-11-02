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Украина

Холода пока подождут: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни

13:52 2 ноября 2020
осень

Во вторник, 3 ноября, в западной части Украины, на востоке, юго-востоке и в части центральных областей ожидаются дожди. На остальной территории — без существенных осадков, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня + 8 — + 13 градусов, на юге — + 10 — + 15 градусов.

В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, с достаточно комфортной температурой воздуха, днем ​​около +10 градусов.

Вся текущая неделя будет преимущественно сухой, дожди — только во вторник и в четверг, 5 ноября.

По прогнозу Диденко, ближайшее ощутимое похолодание стоит ожидать на следующей неделе, ближе к 13−14 ноября.

О том, каким будет последний месяц осени, в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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