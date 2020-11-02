Киевский Дворец спорта оборудуют под мобильный госпиталь

В Киеве во Дворце спорта начинают разворачивать мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом в интервью «Сегодня» заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, уже дорабатываются предварительные сметы, собрана потребность в оборудовании, анализируются цены.

После этого постановлением Кабмина выделяются средства и начинается развертывания госпиталя во Дворце спорта.

Ляшко также перечислил требования к мобильным госпиталям.

Он отметил, что госпитали должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия.

Главный санврач уточнил, что на больших площадях дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала.

Ляшко добавил, что сейчас уже определено, какое количество оборудования нужно для мобильного госпиталя. Но проблема заключается не столько в обеспечении оборудованием, сколько в обеспечении медицинскими кадрами.

Напомним, в больницах Киева почти две тысячи COVID-пациентов. В столице коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 507 человек. Всего в Украине за последние сутки выявили 6 754 новых случаев заражения коронавирусом.



162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter