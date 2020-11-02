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Украина

В сеть слили обращение Зеленского к «слугам» по поводу скандала с КСУ

14:36 2 ноября 2020
Зеленский

Вскоре после того, как президент Украины внес в Верховную Раду проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного Суда Украины, в сеть слили аудиообращение Владимира Зеленского к фракции «Слуги народа».

По информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, звуковое сообщение было размещено во фракционном чате. «По моей информации, Разумков (спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, — Авт. ) в ответ написал, что не может прослушать без наушников и покинул чат», — написал нардеп в своем Telegram и выложил аудио с обращением Зеленского.

В частности, президент, отмечает, что в нынешней кризисной ситуации «речь идет о личном выборе — или вы сила, или десяток групп по личным интересам»: «История не судит победителей. И если я увижу, что путь решения кризиса лежит лишь через предложенный закон, его нужно будет принять. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение, но пока могу сказать только одно. Последнее решение КСУ, эти скандальные отмены фундаментальных законов — прямой путь к кровопролитию. И если тот хаос, который создает Конституционный Суд за деньги, мы не остановим, получим противостояние на улицах. И этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? Если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность».

Эксклюзивное интервью с политологом Богданом Петренко о ситуации, в которую попала Украина после резонансного решения КСУ, о том, как из нее выйти и что ждет президента Владимира Зеленского, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта президента Украины.

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