«Обычный фармацевт из Донецка»: теща главы КС оказалась владелицей земельных участков под Киевом

Выяснились данные о собственности тещи главы Конституционного суда Александра Тупицкого, на которого завели дело о госизмене. Информацию о собственности Ларисы Колпаченко, тещи Тупицкого, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции — она имеет четыре земельных участка с домом под Киевом.

По информации источников ЦПК, Лариса Колпаченко — мать жены судьи Ольги Тупицкой (в девичестве Колпаченко). Ранее она работала обычным фармацевтом в одной из аптек Донецка.

В годовой декларации Тупицкого за 2018 год она упоминалась как совладелица донецкой квартиры жены судьи. А в Киевской области в августе 2018 Колпаченко приобрела четыре участка общей площадью 0,23 га. На одном из них расположен дом площадью 211 кв.м. Рядом находится и участок самого Тупицкого — его владельцем он стал также в августе 2018 года.

На специализированных сайтах стоимость дома подобной площади может варьироваться от 9 до 23 тыс за кв. м, поэтому только стоимость здания на земле Колпаченко могла достичь 1,7 миллиона гривен.

Происхождение средств на соответствующее имущество неизвестно. Причем судья Тупицкий в эти годы не декларировал займов, объясняющие расходы тещи.

Напоминаем, появилось скандальное аудио с голосом Тупицкого.

Фото: delo.ua



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