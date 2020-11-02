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Украина

Украинцев, оплативших пересадку органов в Беларуси, не впускают в страну

18:55 2 ноября 2020
граница

После того, как 1 ноября Беларусь закрыла границу, приехать в страну не могут даже те украинцы, которым предстояла операция по трансплантации органов. Тот факт, что лечение уже согласовано и оплачено, для пограничников не аргумент. Пациенты вынуждены ждать открытия границ. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Семьи пациентов, ожидающих пересадки почки, пытались обращаться в посольство Украины в Беларуси, но там помочь не смогли. Единственный выход для больных — это добираться из регионов до Киева, оттуда самолетом лететь в Минск, а потом искать транспорт до клиники в Бресте, где проводят операции по пересадке органов. Дорога получается длительной и сложной, семьи обоснованно опасаются, что их близкие не перенесут такой транспортировки.

Пациенты жалуются, что около года ждали сложной операции и когда наконец продвинулись в очереди, столкнулись с неожиданным препятствием на границе. После того, как въезд в Беларусь будет разрешен, нужно будет заново проходить процедуру поиска донора.

«Мы не собираемся устраивать беспорядки. Мы собираемся решить нашу жизненно важную проблему. Тем более, что Украина платила деньги, а некоторые пациенты сами собирали средства», — возмутилась в комментарии Радио Свобода жительница Здолбунова Татьяна Якубец.

Напомним, в последние дни октября приехать в Беларусь стало проблемой не только для иностранцев — домой не могли вернуться и сами белорусы.

Фото wikipedia.org

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