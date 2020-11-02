Первый пошел: против главы Запорожской ОГА закрыли дело за недостоверное декларирование

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против бывшего главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, которого обвиняли в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает РБК-Украина.

Национальное антикоррупционное бюро установило, что экс-глава ОГО не задекларировал доходы на 43 миллиона гривен, а также недвижимость и 5 автомобилей.

Закрытие дела связано с тем, что Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

При этом глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил во время брифинга: «Относительно электронного декларирования, у нас сегодня был зарегистрирован законопроект. Я думаю, что многие люди слышали, что большинство фракций точно подписали закон о возвращении тех законов об электронном декларировании, которые были признаны неконституционными в оригинальном состоянии на два месяца, чтобы у парламента появились два месяца времени чтобы исправить те нормы, которые Конституционный суд считает неконституционными. Для того, чтобы декларирование продолжало работать, чтобы эта реформа сохранилась. А дальше мы будем нарабатывать решение».

Напоминаем, в сети появилось обращение Зеленского к своей политсиле по поводу КСУ.

Фото: «Слово и дело»

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