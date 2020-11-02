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Украина

"Зеленский наговорил на 150 лет тюрьмы", — судья КСУ об обращении президента

20:49 2 ноября 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский уже «наговорил себе на 150 лет тюрьмы». Так судья Конституционного суда Игорь Слиденко прокомментировал обращение главы государства к депутатам, когда Зеленский называл КСУ генератором хаоса и просил «жестких решений» по судьям. Точку зрения судьи КСУ приводит УНИАН.

По мнению Слиденко, если Зеленскому удастся уговорить 226 депутатов принять закон о роспуске Конституционного суда, за этим последует распад Украины.

«Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что, кроме тех 226 (депутатов), никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну», — считает судья.

Слиденко подозревает, что предпринимается попытка узурпации власти: «Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя».

«Такое впечатление, что его кто-то толкает к этому», — подытожил судья КСУ.

Напомним, Зеленский предложил законопроект, чтобы прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. 2 ноября Зеленский обратился к депутатам «Слуги народа» и пытался найти голоса в поддержку своей инициативы.

Фото president.gov.ua

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