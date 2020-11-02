Для киевских школьников возобновляют телеуроки: где и когда смотреть

В Киеве хоть и не собираются переводить все школы на дистанционное образование, но тем не менее снимут телеуроки для старшеклассников. Целевой аудиторией станут ученики 7−9 классов. Об этом сообщила директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Кроме дисциплин, которые преподавались в телережиме весной 2020 года, будут сняты по уроки по правоведению, французскому языку, искусству, художественной культуре, трудовому обучению. Телелекторами станут не только школьные учителя, но и преподаватели Института последипломного образования Киевского университета им. Гринченко.

Смотреть уроки можно будет на телеканале «Киев» (10.30; 11.30; 12.30), а также в Facebook и на YouTube.

Вторник, 3 ноября

7 класс — химия;

8 класс — зарубежная литература;

9 класс — право.

Среда, 4 ноября

7 класс — биология;

8 класс — химия;

9 класс — украинский язык.

Четверг, 5 ноября

7 класс — трудовое обучение;

8 класс- украинская литература;

9 класс — химия.

Пятница, 6 ноября

7 класс — география;

8 класс — украинская литература;

9 класс — история Украины.

Фото pixabay.com

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