Для киевских школьников возобновляют телеуроки: где и когда смотреть
В Киеве хоть и не собираются переводить все школы на дистанционное образование, но тем не менее снимут телеуроки для старшеклассников. Целевой аудиторией станут ученики 7−9 классов. Об этом сообщила директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
Кроме дисциплин, которые преподавались в телережиме весной 2020 года, будут сняты по уроки по правоведению, французскому языку, искусству, художественной культуре, трудовому обучению. Телелекторами станут не только школьные учителя, но и преподаватели Института последипломного образования Киевского университета им. Гринченко.
Смотреть уроки можно будет на телеканале «Киев» (10.30; 11.30; 12.30), а также в Facebook и на YouTube.
Вторник, 3 ноября
- 7 класс — химия;
- 8 класс — зарубежная литература;
- 9 класс — право.
Среда, 4 ноября
- 7 класс — биология;
- 8 класс — химия;
- 9 класс — украинский язык.
Четверг, 5 ноября
- 7 класс — трудовое обучение;
- 8 класс- украинская литература;
- 9 класс — химия.
Пятница, 6 ноября
- 7 класс — география;
- 8 класс — украинская литература;
- 9 класс — история Украины.
Фото pixabay.com45
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