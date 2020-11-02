28.48 / 28.69 33.02 / 33.44
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Самое либеральное решение: Зеленский призвал главу КСУ подать в отставку

23:15 2 ноября 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что из кризиса с Конституционным судом лучшим выходом станет добровольная отставка главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом глава государства объявил, выступая в программе «Свобода слова» на ICTV.

«Должен подать в отставку. Это самое либеральное решение», — заявил Зеленский. Он сравнивает работу КСУ с «разрушительным ураганом», а потому считает, что в данной ситуации «бороться нужно с ураганом, а не с его последствиями».

Президент признал, что у него нет кандидатур на место Тупицкого и тех, кто может войти в обновленный Конституционный суд. «У меня нет и не может быть предложений», — заявил Зеленский, предложив объявить открытый конкурс.

Глава государства допускает сценарий, когда добровольной отставки КСУ не будет, и суд придется «перезагружать» с помощью Верховной Рады. Чтобы собрать голоса за свой законопроект, Зеленский уже встретился с фракцией, а в дальнейшем собирается напомнить «слугам народа», что они зашли в Раду на его рейтинге, а потому должны поддерживать президентские инициативы.

Зеленский не исключает полностью такой вариант, что отказ голосовать за президентский проект может обернуться отставкой Рады. «Они должны понимать ответственность», — считает президент.

Напомним, Зеленский внес в Раду проект о том, чтобы прекратить полномочия всех судей Конституционного суда и сформировать КСУ с ноля.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

заставка эфира

Признание Могилевской и падение Фреймут: самые яркие моменты десятого эфира «Танців з зірками»

осень

Холода пока подождут: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер