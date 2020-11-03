Кадровые изменения в ГБР: уволен заместитель главы ведомства, экс-адвокат Януковича

В проверяющем главу Конституционного суда Александра Тупицкого Государственном бюро расследований (ГБР) произошли кадровые изменения: исполняющий обязанности директора ведомства Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении своего первого заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в руководстве ГБР.

«Действительно, Сухачев подписал поздно вечером в пятницу такой приказ, но не ознакомил с ним Бабикова. Основанием является якобы постоянный конфликт интересов через работу в адвокатском объединении „Аверлекс“. Хотя у Бабикова есть все документы, которые это опровергают. По состоянию на настоящее время Бабиков на больничном. Юридически приказ Сухачева не реализован и не имеет под собой законного обоснования. Но что имеем, то имеем», — цитирует издание источник.

При этом УП отмечает, что по его данным, проблемы в Бабикова начались через его активность по нескольким делам, в том числе по расследованию «дела вагнеровцев».

«На прошлой неделе был очень чувствителен запрос в офис по „вагнеровцах“, который наделал много шума», — уверен собеседник издания в ГБР.

Сухачева в Госбюро считают близким к куратору силовых органов в Офисе президента Олега Татарова.

Напомним, первым директором ГБР был Роман Труба, занимавший должность с 22 ноября 2017 года. Однако в декабре-2019 президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований, который предусматривал увольнение Трубы. 27 декабря 2019 года главой ГБР стала Ирина Венедиктова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 17 марта Венедиктова заняла пост генпрокурора Украины. После ее перехода на новую должность возглавлять ГБР по очереди должны были ее заместители Александр Бабиков, который был адвокатом Виктора Януковича и сотрудник СБУ Александр Соколов. В сентябре последнего на посту и.о. главы ведомства сменил Алексей Сухачев.

Фото: pravda.com.ua

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