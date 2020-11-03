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Украина

Миллионы десятков гривен: в партии "Слуга народа" предложили "сэкономить" на финансировании КСУ

5:24 3 ноября 2020
Здание КСУ

Содержание одного судьи Конституционного суда, которых президент Владимир Зеленский призвал добровольно уйти в отставку, обходится госбюджету в 21 млн грн в год.

Об этом заявила нардеп от «Слуги народа» Галина Янченко после заседания фракции, передает УП.

«Содержание одного судьи конституционного органа обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 миллион гривен в год. И эти люди сейчас ставят под сомнение большую часть антикоррупционной реформы», — сказала она.

Янченко считает, что после решения судей государственное финансирование КС вызывает вопросы, поэтому внесла в Раду законопроект о лишении Конституционного суда государственного финансирования до момента его обновления.

Издание отмечает, что в настоящее время текст законопроекта № 4308 отсутствует на сайте Верховной Рады. В то же время из его названия понятно, что авторы предлагают перенаправить средства, запланированы на содержание судей, на образовательные программы.

Сейчас в Конституционном Суде работает 15 судей, еще 3 места остается вакантными. Таким образом, содержание лишь действующих судей обходится бюджету в приблизительно 315 млн в год, не считая других расходов на Суд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский встретился с членами своей фракции «Слуга народа» и попытался найти голоса за «перезагрузку» Конституционного суда. Депутаты после встречи с Зеленским вспоминают, что бурных дискуссий не было.

Фото: pravda.com.ua

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