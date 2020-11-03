Ночь страха и террора в Вене: Зеленский от лица Украины выразил поддержку Австрии

В ответ на серию терактов в Вене лидеры многих стран мира выражают поддержку народу и руководству Австрии.

Свои слова сочувствия президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter-аккаунте.

«В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене», — написал глава государства.

Также поддержку Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что Франция разделяет горе австрийцев, вспомнив, что недавно Франция сама стала жертвой нападения террористов.

«Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не остановимся», — отметил он в Twitter.

Со своей стороны канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением». Он высказал соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был ликвидирован.

В то же время американская организация SITE Intelligence group, занимающаяся отслеживанием деятельности террористов в интернете, выступила с заявлением, что джихадисты назвали стрельбу в Вене «расплатой за участие в коалиции» США против террористической группировки «Исламское государство».

«Джихадисты заявили, что атака в Вене является частью расплаты за участие Австрии в руководимой США коалиции», — говорится в распространенном в понедельник в Twitter сообщении SITE Intelligence group".

Напомним, в центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Два человека погибли, 14 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Как сообщили правоохранители, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб.

В городе в течение нескольких часов продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников. Порядка 150 сотрудников сил специального назначения участвуют в операции по поиску беглого преступника после стрельбы в центре Вены. По словам генерального директора полиции общественной безопасности Франца Руфа, расследованием произошедшего нападения занимаются контрразведчики и криминальная полиция. Центр города полностью перекрыт.

Фото: president.gov.ua

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