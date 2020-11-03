Зеленский ответил на обвинения Андреасяна по поводу фосфорных бомб

Президент Владимир Зеленский советует другу, армянскому кинорежиссеру Сарику Андреасяну поскорее выработать иммунитет к фейкам российских пропагандистов. Так глава государства ответил на обвинения в том, что якобы именно в Украине были закуплены фосфорные бомбы, которые используются в боевых действиях против Армении.

«Понимаю, Сарик, что это действительно болит… Но точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще», — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что фейк о фосфорных бомбах — это не первый «вброс» против Украины.

«Сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают… Чаще мойте руки после контактов с известной пропагандой», — советует Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что пока российские пропагандисты обвиняли Украину в обстрелах фосфорными бомбами, боевики «ДНР» на Донбассе действительно использовали так называемые фосфорные снаряды.

Фото president.gov.ua



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