С антирекордом по коронавирусу в Украине случилась путаница

По состоянию на утро вторника, 3 октября, коронавирусную инфекцию подтвердили у более восьми тысяч украинцев, однако точную цифру назвать сложно — данные СНБО и Минздрава отличаются.

Так, согласно данным СНБО, коронавирусную инфекцию диагностировали у 8738 человек, а в Минздраве сообщают о 8899 заболевших.

По данным Минздрава, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

Напомним, что накануне, 2 октября, сообщалось о 402 194 подтвержденных случаях заболевания COVID-19 за все время пандемии. Из них — 7 375 летальных, 163 768 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 6 754 новых случаев заражения.

Изображение с Pixabay.

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