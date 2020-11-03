Николай Тищенко попал впросак с поздравлением Усику
Народный депутат Николай Тищенко запутался в языках и потерялся во времени, поздравляя боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой. Поздравление от Тищенко в Instagram было максимально лаконичным, но и там депутат умудрился допустить ошибки.
Под фото, где рефери фиксирует победу Усика, Тищенко оставил сообщение «С перемогою». По-видимому, депутат не мог выбрать между украинским «З перемогою» и русским «С победой», а потому придумал собственный третий вариант, чем чрезвычайно рассмешил своих подписчиков.
Кроме того, осталась непонятной причина, заставившая Тищенко выжидать три дня, чтобы поздравить боксера. Бой, напомним, состоялся 31 октября.
Фото nikolaytyshchenko/Instagram395
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