Николай Тищенко попал впросак с поздравлением Усику

Народный депутат Николай Тищенко запутался в языках и потерялся во времени, поздравляя боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой. Поздравление от Тищенко в Instagram было максимально лаконичным, но и там депутат умудрился допустить ошибки.

Под фото, где рефери фиксирует победу Усика, Тищенко оставил сообщение «С перемогою». По-видимому, депутат не мог выбрать между украинским «З перемогою» и русским «С победой», а потому придумал собственный третий вариант, чем чрезвычайно рассмешил своих подписчиков.

Кроме того, осталась непонятной причина, заставившая Тищенко выжидать три дня, чтобы поздравить боксера. Бой, напомним, состоялся 31 октября.

Фото nikolaytyshchenko/Instagram

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