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Украина

Корчинский подхватил «злую и опасную болячку»

10:56 3 ноября 2020
корчинский

Украинский политик Дмитрий Корчинский заразился «опасной болячкой». Об этом он сообщил подписчикам в Instagram. Судя по кислородной маске и тому факту, что лечится Корчинский в «коронавирусной» Александровской больнице, политика настиг COVID-19.

«Сейчас значительно легче. Болячка злая и опасна. Берегите себя», — советует Корчинский.

корчинский

Напомним, в Киеве за сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 789 человек, причем данные о заболеваемости у Минздрава и у СНБО отличаются.

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