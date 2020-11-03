Корчинский подхватил «злую и опасную болячку»

Украинский политик Дмитрий Корчинский заразился «опасной болячкой». Об этом он сообщил подписчикам в Instagram. Судя по кислородной маске и тому факту, что лечится Корчинский в «коронавирусной» Александровской больнице, политика настиг COVID-19.

«Сейчас значительно легче. Болячка злая и опасна. Берегите себя», — советует Корчинский.

Напомним, в Киеве за сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 789 человек, причем данные о заболеваемости у Минздрава и у СНБО отличаются.



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