Зеленского яростно атаковали в сети после его обращения к Адреасяну

На официальной странице Владимира Зеленского в Facebook небывалый наплыв посетителей. Все началось утром 3 ноября после публикации «письма другу Сарику». Комментаторы пытаются выяснить у Зеленского, кто такой Сарик, почему его мнение так важно, и давно ли президент путает свою официальную страницу с дружеским чатом.

Из письма становится понятно, что адресовано послание режиссеру Сарику Андреасяну, недавно обвинившему Украину в использовании и экспорте фосфорных бомб. Тем не менее, осталось неясным, почему личное мнение друга-квнщика так важно для Зеленского-президента.

Пост за три часа собрал более трех тысяч комментариев. Блогеры просят все-таки объяснить, действительно ли так важно для Украины мнение некоего Сарика. Если же это мнение важно персонально для Зеленского, то личную переписку совсем не обязательно выкладывать в открытый доступ.

Комментаторы предположили, что публичный диалог с Сариком — это такой способ отвлечь внимание от действительно важных проблем, например, от конституционного кризиса в стране.

Фото president.gov.ua

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