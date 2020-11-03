Недвижимость Тупицкого оказалась связана с Дубинским

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, чьей теще принадлежат четыре земельных участка с домом под Киевом, вместе с семьей зарегистрирован в коттеджном городке на Жуковом острове, принадлежащем члену «команды Александра Дубинского» Сергею Левченко.

Об этом сообщает Bihus.Info. Журналисты также отмечают, что на минувших местных выборах Левченко был кандидатом в депутаты Киевского областного совета от «слуг народа», а рекламную кампанию вел как член «команды Александра Дубинского». Последний возглавлял список кандидатов от президентской партии в Киевский облсовет.

«На каких условиях глава Конституционного Суда получил прописку в имении, принадлежащем Левченко, неизвестно. Ориентировочная стоимость дома такой площади здесь может доходить до миллиона долларов», — отмечают журналисты и добавляют, что Левченко и Тупицкий давно знакомы. В качестве доказательства приводятся их совместные фотографии, одна из которых датирована еще 2016 годом.

Также на страничке Левченко есть фотография, где он сидит в кресле судьи КСУ.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что у детективов НАБУ есть запись из кабинета якобы главы Окружного админсуда Киева Павла Вовока. Бутусов утверждает, что на записях речь идет о назначении Тупицкого главой КСУ — им он стал осенью 2019 года: «На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса, крайне похожие на Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения».

Фото Александра Тупицкого со странички КСУ в соцсетях.

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