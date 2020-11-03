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Украина

Степанов заговорил о катастрофе для Украины из-за COVID-19 и мобильных моргах

12:00 3 ноября 2020
Максим Степанов

В Украине, где за минувшие сутки зарегистрировали более 8,8 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, сложилась критическая ситуация — страна «близка к катастрофе».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отметивший, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

«Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире… Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую», — заявил министр во время выступления в Раде.

По его словам, если заполнение больничных коек коронавирусными пациентами достигнет 100 процентов, то придется применять «активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание». «Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа», — добавил он.

В то же время, по словам министра, количество коек «не будет иметь никакого значения» в условиях дефицита медиков: «Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных».

Вместе с тем в Украине пока не планируют разворачивать мобильных моргов и не рассматривают возможность открытия дополнительных для жертв коронавиурсной инфекции — в Минздраве «надеются на сознательность украинцев, которые будут соблюдать ограничения».

«Мы очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, рекомендации Минздрава и мы не перейдем тот рубеж под названием «количество умерших таково, что наши морги не справляются и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов», — цитирует Степанова «Громадське».

Ранее глава Минздрава заявлял, что клинические испытания украинской вакцины против коронавирусной инфекции могут занять около года.

Фото Максима Степанова со странички МОЗ в соцсетях.

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