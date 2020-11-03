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Украина

Зеленский пригрозил Раде роспуском: появилось уточнение

13:07 3 ноября 2020
зеленский корниенко

После того как Владимир Зеленский намекнул, что может распустить строптивую Верховную Раду, главе государства напомнили, что это процесс длительный и может затянуться на месяцы. Это дал понять народный депутат от «Слуга народа» Александр Корниенко, комментируя Укринформу недавние инициативы Зеленского.

Корниенко уверен, что по меньшей мере до конца 2020 года Рада будет работать в старом составе. «Если сейчас запускается определенный процесс о роспуске, то он занимает минимум месяц», — предупредил депутат.

Что касается правовых оснований для роспуска парламента, Корниенко признал, что пока таковых нет, но все может измениться: «Сейчас у президента нет оснований, но мы не знаем, что будет завтра».

Сам депутат роспуск Рады поддерживает: «Я здесь поддерживаю президента — 100 процентов… Я тоже за это».

Напомним, ранее Зеленский предложил Раде проголосовать за роспуск и перезагрузку Конституционного суда. Некоторые депутаты предупредили, что голосов в поддержку президентской идеи нет. На это Зеленский ответил, что может инициировать роспуск Верховной Рады.

Фото president.gov.ua

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Зеленский пригрозил Раде роспуском: появилось уточнение

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