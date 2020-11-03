В Раде призвали судей КСУ к отставке – там отреагировали

Народные депутаты Украины призвали судей Конституционного Суда, поддержавших скандальное решение об отмене ответственности за незаконное обогащение, сложить полномочия или же немедленно подать в отставку.

Текст соответствующего заявления обнародовал постоянный представитель Кабмина в парламенте, народный депутат Василий Мокан. В документе, в частности, поименно перечисляются судьи, которых призвали подать в отставку.

Парламентарии также «призывают Конституционный Суд Украины принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украиной европейского и евроатлантического курса».

Тем временем в КСУ не намерены заявлять об отставке. «Оснований для ухода в отставку нет», — сказал информированный источник агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, что после резонансного решения Конституционного Суда президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду проект закона об обновлении состава КСУ и в своем аудиообращении к «слугам народа» объяснял, почему стоит поддержать этот проект закона. А в эфире «Свободы слова» на ICTV Зеленский заявил, что лучшим выходом из кризисной ситуации станет добровольная отставка главы КСУ Александра Тупицкого.

Фото со странички КСУ в соцсетях.

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