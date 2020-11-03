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Украина

Украинцам разрешили менять отчества

14:04 3 ноября 2020
Верховная Рада Украины

Во вторник, 3 ноября, народные депутаты Украины проголосовали за закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества».

Как сообщают в Информационном управлении аппарата парламента, документ дополнил статью 295 Гражданского кодекса Украины и статью 149 Семейного кодекса Украины положениями, которыми человеку разрешается менять не только свою фамилию и (или) имя (что уже предусмотрено действующим законодательством), но и отчество.

Так, право на смену личных данных получат физические лица, достигшие 16 лет. Это могут сделать и подростки, достигшие 14 лет, но только с согласия родителей или опекунов.
Также имя, фамилию и отчество подросток, достигший 14 лет, может поменять по согласию одного из родителей в нескольких случаях. В частности, если второй родитель умер, признан пропавшим без вести, лишен родительских прав или признан ограничено дееспособным.

«В случае возражения одного из родителей по изменению отчество ребенка, спор может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка», — говорится в документе.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, что в Раде призвали судей КСУ добровольно сложить полномочия или немедленно подать в отставку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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