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Украина

«Упрощенцы» под Радой заставили ее пойти на уступки

14:20 3 ноября 2020
митинг

В Киеве возле Верховной Рады и Офиса президента с утра митинговали предприниматели. Поводом выйти на акцию стали планы заставить предпринимателей-«упрощенцев» использовать кассовые аппараты. Протесты принесли первый результат. ФОПам пообещали, что обязательный переход на кассовые аппараты отложат до 2022 года, сообщает Укринформ.

В Раде уже зарегистрированы законопроекты об отсрочке во внедрении РРО для «упрощенцев». 4 ноября депутаты собираются рассмотреть документы и проголосовать за них.

«Единогласная позиция в том, чтобы на год — до 1.01.2022 года — отсрочить применение кассовых аппаратов для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения», — объяснил председатель Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, в Киеве 3 ноября проходят несколько массовых акций. Митингуют владельцы автомобилей на еврономерах, требуя доступной растаможки. Также съехались предприниматели из регионов, протестующие против карантина и закрытия целых бизнес-отраслей.

Фото Людмила Майорова/Facebook

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