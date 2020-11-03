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Украина

Пушилин объявил об угрозах и засуетился

14:39 3 ноября 2020
Пушилин

Денис Пушилин — главарь боевиков «ДНР», под обстрелами которых на Донбассе недавно погибли двое бойцов ВСУ, заявил об «угрозах со стороны Украины».

В своем Telegram он заявил о проведении с 10 по 14 ноября «проверки эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины».

Ссылаясь на «имеющиеся факты и разведданные», Пушилин решил заняться «системным контролем готовности всех структур государственной власти к ликвидации последствий кризисных ситуаций».

Ранее сообщалось, что Пушилин ищет в своем окружении «крота». Так в Telegram был зарегистрирован аккаунт, где неизвестный подробности истории со взломом главного интернет-ресурса боевиков, засветил имена осведомителей «МГБ ДНР», доносящих на своих приближенных, а также уделил внимание злоупотреблениям и самого главаря боевиков.

Фото из Википедии.

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