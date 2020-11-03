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Украина

Жена Кернеса опубликовала пост о «дорогом человеке»

14:55 3 ноября 2020
Оксана Гайскинская

Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, по-прежнему находящаяся в Берлине, где в клинике лежит ее муж, опубликовала пост о «дорогом человеке».

«Что делать, если дорогой человек тебя больше не любит? Продать, пока он дорогой», — такая запись появилась в сторис в Instagram

Ранее в сториз супруга харьковского городского головы писала о позитивном мышлении. «Мысли позитивно! Если не получается — не мысли», — писала Гайсинская.

А недавно Оксана Гайсинская выложила в сеть философское фото, сделанное возле берлинского Berghain — бывшего техно-клуба, который во время пандемии перепрофилировался в арт-галерею. На фасаде здания размещен баннер «Morgen ist die Frage» (Завтра — это вопрос).

Фото Оксаны Гайсинской из соцсетей.

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