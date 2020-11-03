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Украина

Телеведущий Максим Назаров рассказал новости о Кернесе

15:12 3 ноября 2020
Геннадий Кернес

Во вторник, 3 ноября, в информационном пространстве вновь появились слухи о смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Телеведущий Максим Назаров в своем Telegram-канале привел данные из разных источников.

«Кто-то говорит, что еще час назад Кернес раздавал указания, кто говорит, что еще вчера было ясно плохое» — написал Назаров вначале.

Затем он сообщил: «Невестка Геннадия Кернеса не подтвердила вброс о смерти, ближайшее окружение тоже сообщает, что это вброс».

Telegram-канал «Политика страны» заявил, что глава пресс-службы горсовета Харькова Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Геннадия Кернеса.

«Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть», — такой комментарий сделал сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов.

А Telegram-канал «Труха» утверждает, что слух о смерти Кернеса распространяется уже восьмой раз!

Ранее слухи о смерти Кернеса возникали во время его лечения в берлинской клинике.

Фото: Facebook Кернеса

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