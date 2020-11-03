Дело об убийстве Старицкого: суд снова отказал адвокатам Кожары

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, останется под стражей — такое решение принял Киевский апелляционный суд.

В суде рассматривали апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 года. Тогда Леониду Кожаре продлили срок содержания под стражей до 20 ноября включительно.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Леонида Кожару отправляли под стражу с возможностью выйти под залог в размере 14 миллионов гривен.

Фото с Puixabay.

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