"Карантин выходного дня" или комендантский час: украинцам готовят неприятный "сюрприз" с 9 ноября
С понедельника, 9 ноября, в Украине могут значительно усилить карантиннные ограничения — вплоть до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение. Об этом сообщили источники Украинской правды в Кабинете министров и Офисе президента.
По их данным, самым мягким вариантом может быть «карантин выходного дня».
К слову, на заседании Рады 3 ноября депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафных санкций за несоблюдение масочного режима. Документ, который поддержал 251 нардеп, предусматривает наказание за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты,
Размер штрафов для юридических лиц должен быть установлен от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (т.е. 3400 — 5100 гривен).
Напомним, по оценкам министра здравоохранения Максима Степанова, ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической.
Фото Национальной полиции391
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