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Украина

Дожди отступят: мощный антициклон несет в Украину потепление

15:58 3 ноября 2020
Киев

В ближайшие дни в Украине будет сухо. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Ожидается, что в среду, 4 ноября, и четверг, 5 ноября, в Украине не будет сильных осадков. Температура воздуха днем: от +9 до +14 градусов. На юге и востоке она будет в пределах от +12 до +17 градусов. Возможны периодические туманы. В Киеве в среду ожидается около +10 градусов.

В четверг дожди пройдут в западных и северных областях Украины, на Западе похолодает до +5 градусов.

С пятницы, 6 ноября, мощный антициклон определит по всей Украине сухую погоду, существенные холода не предвидятся.

Ранее синоптик дала прогноз, когда в Украине ожидать ощутимое похолодание.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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