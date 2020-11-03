В России к большим срокам приговорили троих крымских татар, МИД Украины протестует

Российский Северо-Кавказский окружной военный суд бросил за решетку на длительные сроки троих крымских татар, незаконно осудив по так называемому делу «Хизб ут-Тахрир» — эта организация свободно действует во многих странах, лишь в России ее называют «запрещенной».

«3 ноября суд приговорил Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Арсена Абхаирова — к 13 годам, Эскендера Абдулганиев — к 12 годам. Эти приговоры показывают, как государство-оккупант продолжает использовать „драконовские“ нормы своего антитеррористического законодательства для политических преследований представителей крымскотатарского народа», — говорится в заявлении МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали такие судилища «инструментом запугивания и подавления любых проявлений нелояльности к оккупационному режиму.

Потребовав освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, в МИДе призвали международное сообщество «усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора».

Фото крымских татар в суде показала спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко.

Unlawful sentencing of #CrimeanTatars and Ukrainian citizens Rustem Emiruseinov, Arsen Abkhairov & Eskender Abdulganiev to 17, 13 & 12 years is further proof that #Russia continues to use its anti-terror legislation to suppress any disloyalty to its occupation regime in #Crimea pic.twitter.com/L5e5Pwo8Ui — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) November 3, 2020

Фото с Pixabay.

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