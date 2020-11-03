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Украина

В России к большим срокам приговорили троих крымских татар, МИД Украины протестует

16:01 3 ноября 2020
Тюрьма

Российский Северо-Кавказский окружной военный суд бросил за решетку на длительные сроки троих крымских татар, незаконно осудив по так называемому делу «Хизб ут-Тахрир» — эта организация свободно действует во многих странах, лишь в России ее называют «запрещенной».

«3 ноября суд приговорил Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Арсена Абхаирова — к 13 годам, Эскендера Абдулганиев — к 12 годам. Эти приговоры показывают, как государство-оккупант продолжает использовать „драконовские“ нормы своего антитеррористического законодательства для политических преследований представителей крымскотатарского народа», — говорится в заявлении МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали такие судилища «инструментом запугивания и подавления любых проявлений нелояльности к оккупационному режиму.

Потребовав освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, в МИДе призвали международное сообщество «усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора».

Фото крымских татар в суде показала спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко.

Фото с Pixabay.

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