Кернес появился на карикатуре у сына

Во вторник, 3 ноября, один из сыновей городского головы Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский опубликовал в «сториз» своего Instagram карикатуру, которая стала иллюстрацией ко вновь возникшим слухам о смерти мэра.

На карикатуре изображен Геннадий Кернес, который находится в больничной палате и на глазах у медиков доминирует над Смертью, причем в сексуальном плане. Смерть изображена в виде традиционной женщины с косой в руках.

Напоминаем, в информационном пространстве вновь начали распространяться слухи о смерти Геннадия Кернеса. Однако вскоре из различных достоверных источников начали поступать опровержения этого сообщения. Так, другой сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов написал, что подобные слухи стабильно появляются раз в неделю и связаны с борьбой за власть.

Фото: Facebook Геннадия Кернеса

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